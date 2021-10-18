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“İyi not öğrencilerden, çay-tost Recep abilerinden”

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, öğrencilere destek vererek, moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla her ayın 15’in de Çay ve Tost ikramında bulunacaklarını söyledi.

GİRESUN 18.10.2021, 15:34
“İyi not öğrencilerden, çay-tost Recep abilerinden”

Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, öğrencilere destek vererek, moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla her ayın 15’in de Çay ve Tost ikramında bulunacaklarını söyledi.

İlk uygulamayı 15 Ekim’de ilçe genelinde bulunan tüm liselerde başlattıklarını ifade eden Belediye Başkanı Yakar, uygulamanın tüm eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceğini belirterek, “Covid-19 pandemisi nedeniyle geçen yıl okullarından uzak kalan öğrencilerimize yönelik destek çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Eğitim-öğretim dönemi başında Belediyemize başvuran ihtiyaç sahibi öğrencilerimize kıyafet ve kırtasiye desteğinde bulunurken, şimdi de iyi notlar getirmelerini teşvik etmek amacıyla her ayın 15’inde okul kantinlerinden Çay ve tostlarını biz ikram ediyoruz. Tüm öğrencilerimiz bu ikramdan şartsız faydalanabilecektir” dedi.

"Geleceğimiz olan gençlerimizi önemsiyor, hayatlarının ve eğitim hayatlarının her aşamasında yanlarında olmak için gayret gösteriyoruz" diyen Belediye Başkanı Recep Yakar, “Yine ihtiyaç sahibi tüm öğrencilerimize eğitim-öğretim dönemi boyunca kırtasiye, ayakkabı-giysi gibi temel ihtiyaçlarına yönelik destek olmaya devam edeceğiz. Şartları tutan öğrenci velilerimiz bu destekten faydalanmak için Belediyemiz Beyaz Masa üzerinden başvurularını yapabilirler. Tüm öğrencilerimize okul hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

İlk olarak, 15 Ekim Cuma günü uygulanan Çay-Tost ikramına lise öğrencileri ilgi gösterirken, memnuniyetlerini Başkan Yakar’a teşekkür ederek ifade ettiler.

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