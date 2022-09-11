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İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
Giresun’un Aksu Mahallesinde sahile vuran yunusu Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri kurtardı.
GİRESUN 11.09.2022, 12:27
Giresun’un Aksu Mahallesinde sahile vuran yunusu Sahil Güvenlik ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri kurtardı.
Giresun Aksu Mahallesi sahilinde yaşanan olayda yetişkin olduğu anlaşılan bir yunus, kıyıya vurduğunu vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede sahile gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı.
İlk denemede yunus, kıyıdan yaklaşık 100 metre ileriye bırakıldı ve beslenmesi için balık verildi. Ancak Yunus balığı tekrar kıyıya doğru ilerledi. Bunun üzerine uzun uğraşlar sonucu Sahil Güvenlik botuyla yunus balığı açığa taşınarak bırakıldı. Bir süre gözlemlenen yunus balığının tekrara sahile dönmediği görüldü.
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