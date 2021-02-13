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Görele’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü

Giresun’un Görele ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü törenle kutlandı.

GİRESUN 13.02.2021, 13:06
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Görele’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü

Giresun’un Görele ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü törenle kutlandı.

Tören, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk anıtına çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Görele’nin kurtuluşunun 103. yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene Görele Kaymakamı Murat Özdemir, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Atilla Yener, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, İlçe Müftüsü İhsan Öz, resmi daire amirleri, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele’nin Düşman İşgalinden Kuruluşu’nun 103. yıldönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, “Bundan 103 yıl önce Görele’mizde gezen düşmanlar, milletimizin üstün mücadelesi sayesinde arkasına bakmadan kaçmıştır. Şu anda toprak diyerek bastığımız bu yerlere, sayısız vatan evladı şehit olmuştur. 13 Şubat ve öncesinde yaşanılanlar bu toprakların kolay vatan olmadığının en açık kanıtıdır. Bu topraklarda yazılan kahramanlık destanlarını unutturmamak, gelecek nesillere taşımak hepimizin görevidir. Bizim milletimizin büyüklüğü işte şanlı geçmişinden gelir. Şanlı bayrağımızı bayrak yapmak için kan akıttık. Şanlı yurdumuzu vatan yapmak için, uğrunda sayısız can verdik. Değil biriniz; üçünüz, beşiniz topunuz üstümüze gelse; vatan için, bayrak için, milletimizin birliği için, 103 yıl önce olduğu gibi, bugünde hiç düşünmeden, seve seve canımızı vermeye hazırız” dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Özdemir, Belediye Başkanı Erener ve beraberindekiler Görele Şehitliğine gitti. Şehitlik Camii İmam hatibi Şenol Yılmaz’ın, Kur’an-ı Kerim’i okumasının ardından ilçe Müftüsü İhsan Öz’ün de yaptığı duanın ardından tören sona erdi.
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