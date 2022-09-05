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Giresunspor Faustin Senghor ile anlaştı
Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi’den 28 yaşındaki Senegalli stoper Faustin Senghor ile anlaştığını duyurdu.
GİRESUN 05.09.2022, 20:43
Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, Kuzey Makedonya şampiyonu FC Shkupi’den 28 yaşındaki Senegalli stoper Faustin Senghor ile anlaştığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; “Giresunspor’umuz 28 yaşındaki defans oyuncusu Faustin Senghor ile anlaşma sağlamıştır. Faustin Senghor’a Giresunspor’umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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