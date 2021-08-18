banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu robotlar ters takla atıyor! Boston Dynamics'den yeni video...
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Bu yıl fındık dalda kalmadı
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Aygün Aydın: Hapis cezası söz konusu dahi değil
Taliban'dan korkunç infaz!
Taliban'dan korkunç infaz!

Giresun’dan Sinop’a 5 tır yardım malzemesi gönderildi

Giresun Valiliği öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle toplanan 5 tır dolusu yardım malzemesi Sinop’a gönderildi.

GİRESUN 18.08.2021, 11:59
Giresun’dan Sinop’a 5 tır yardım malzemesi gönderildi

Giresun Valiliği öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle toplanan 5 tır dolusu yardım malzemesi Sinop’a gönderildi.

Batı Karadeniz’de yaşanan sel felaketinden etkilenen illerden biri olan Sinop’a Giresun’dan yardım eli uzandı. Giresun Valiliği koordinasyonunda Giresun Belediyesi, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların destekleriyle toplanan 5 tır dolusu ayni yardım Sinop’a ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Yardım tırları, Giresun Valiliği önünden Vali Enver Ünlü ve Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından “Giresun Her Zaman Yanınızda” sloganıyla dualarla Sinop’a uğurlandı.

Yardım tırlarında afetzedeler için acil ihtiyaç malzemeleri bulunduğunu belirten Vali Ünlü, “Bizler gücümüzü zor günlerde kenetlenerek kazanan bir milletiz. Afetin acısını en iyi bilen illerden biri olarak Giresun’umuzdan Sinop’a kurduğumuz gönül köprüsü ile içinde ihtiyaç malzemelerinin bulunduğunu 5 tır dualarla Valiliğimizden uğurladık” dedi.
Yorumlar (0)
31°
açık