Giresun’daki turizm çalışmaları değerlendirildi

Giresun Valisi Enver Ünlü’nün başkanlığında toplanan Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği toplantısında turizm konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) toplantısı Giresun Valisi Enver Ünlü’nün başkanlığında Zeytinlik Semti Uygulama Oteli’nde gerçekleştirildi. Toplantıda Giresun’daki turizm faaliyetleri ve turizm çalışmalarının tanıtımı yönünde değerlendirmelerde bulunuldu. Giresun’un yayla, deniz ve kültürel yönden zengin bir turizm potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Vali Ünlü, Giresun’un bölgede turizm merkezi olabilmesi için güçlü turizmcilerin bölgeye davet edilmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle Giresun’a gelen turistlerin şehirde çok kısa süre geçirdiğini belirten Vali Ünlü, “Ben Giresun’a geldiğimde arkadaşlarımdan bilgi almıştım. Konaklama süresinin burada bir gün bile olmadığını ifade ettiler. Giresun’a gelen turistlerin konaklama süresi bir günün altında. Biz bunu yaylalarımızla, denizimizle, tarihi ve kültürel değerlerimizle tanıtımını yaparak inşallah iki güne, üç güne, beş güne çıkarabilmeliyiz. Buraya gelen misafirleri yaylalarımızda misafir edebilmeliyiz. Sonra buradan komşu illerimize uğurlayabilmeliyiz. Karadeniz bölgesinde turizm destinasyonu içerisinde Giresun’umuzun da hak ettiği yeri bir an önce yer alması hepimizin ortak temennisidir. O yüzden ben GİRTAB’ı önemsiyorum. İnşallah bunu birlikte daha da güçlendirmeliyiz” dedi.

“Turizmcileri bölgeye davet etmeliyiz”

Bölgede güçlü bir turizm potansiyelinin olduğunu ifade eden Vali Ünlü, güçlü turizmcilerle bu potansiyelin ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. Ünlü, “En azından ayda bir toplanıp Giresun genelinde neler yapabiliriz, turizmin sorunları, altyapı ve tanıtım konularıyla ilgili birliğimiz proje hazırlatabilir. Dışarıdan bir gözle baktığımızda çok farklı ve büyük potansiyelimizin olduğu anlaşılıyor. Bu yüzden il dışından birtakım uzmanların getirilip burada çalışmalar yapması önemli. Kültür Müdürlüğümüzün özellikle kış turizmiyle ilgili yapmış olduğu çalışmalar var. Bölgemizde kış turizmiyle ilgili önemli bir adım atılmamış. Ama önemli fizibilite çalışmalarımız var. Bunları turizmcilerle paylaşıp yap-işlet-devret modeliyle çalışan güçlü turizmcileri bölgeye davet etmek lazım. Bölgenin potansiyelini bu şekilde ortaya çıkarabiliriz” diye konuştu.

Vali Ünlü, Şebinkarahisar’dan Eynesil’e Bulancak’tan Piraziz’e kadar bütün ilçelerdeki tarihi zenginlikleri korumak ve gün ışığına çıkarmanın en önemli görevleri olduğunu dile getirdi.