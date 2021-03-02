Giresun’daki okullar dezenfekte edildi

Giresun Belediyesi, yüz yüze eğitim öncesinde köy ve şehir okullarının iç ve dış alanlarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Yeni normalleşme süreci kapsamında çok yüksel riskli iller arasında bulunan Giresun’da okul öncesi ve ilkokullar ile 8’inci ve 12’nci sınıflar bugün yüz yüze eğitime başladı. Giresun Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, okullarda sınıflar, tuvaletler, koridorlar ve konferans salonu gibi yerlerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, dezenfekte çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Yeniden okula merhaba diyecek öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için okullarımızda dezenfeksiyon çalışmalarımızı tamamladık. İlaçlama ekibimiz Sağlık Bakanlığı onaylı ilaçlar ile yeniden eğitim-öğretime başlayan okullarımızda büyük bir hassasiyetle çalışmalarını gerçekleştirdi ve eğitim öğretim başlamadan bu çalışmalarını tamamladı. Okullarımızın sınıf, tuvalet, koridor, konferans salonu gibi yerler dezenfekte edildi ve çocuklarımız hijyenik bir ortamda ders başı yaptı” dedi.

Diğer yandan kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşların açık alandaki ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.