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Giresun’da trafik kazası: 4 yaralı

Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

GİRESUN 21.07.2021, 15:38
Giresun’da trafik kazası: 4 yaralı
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Giresun’un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Aydındere beldesinde Aşkı Çelik yönetimindeki 28 NA 325 plakalı kamyonet, yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada, sürücü Çelik ile araçta bulunan Fatma, Şefik ve Şenol Çelik yaralanırken, yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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