Giresun’da Özgürlük Yolu güzelleşiyor

Giresun Belediyesi; şehri güzelleştirme, tarihi ve kültürel varlıklarını gün yüzüne çıkararak turizme kazandırma çalışmalarını sürdürüyor.

Giresun’da yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Özgürlük Yolu’nun daha da cazip hale gelmesi amacıyla hazırlanan proje, DOKAP desteğiyle hayata geçiriliyor. Giresun Belediyesi tarafından hazırlanan DOKAP destekli "Özgürlük Yolu Yenileme ve Çevre Düzenleme Projesi", Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin ile Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından ilgili protokolle imza altına alındı.

Proje ile ilgili bilgi veren Giresun belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Proje dahilinde 900 metre uzunluğunda toplam 4 bin 780 metrekare yürüyüş yolu, 800 metre korkuluk ve 90 adet aydınlatma yapılması planlanıyor. Şehrimizi güzelleştirmek, değerlerini gün yüzüne çıkararak halkımızın ve misafirlerimizin kullanımına sunmak adına yoğun çalışma yürütüyoruz. Bunlardan birisi de Özgürlük Yolu olarak bilinen bölgemizdi. Bakıma ihtiyacı olan bu değerimizi hazırladığımız projemizle birlikte en iyi şekilde şehrimize kazandıracağız. Şimdiden Giresun’umuza hayırlı olsun" dedi.