Giresun’da motorsiklet kazasında ölen genç son yolculuğuna uğurlandı

Giresun’un Bulancak ilçesinde dün motorsiklet kazasında hayatını kaybeden Ahmet Güney kılınan cenaze namazının ardından bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Bulancak’ta motorsikletiyle kaza yapan Giresun Orman İşletme Müdürlüğü’nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ahmet Güney (28) için bugün Bulancak Eski Camii’de cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Güney, Erikliman Köyü’ndeki Deliklitaş Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Ahmet Güney’in hayatını kaybetmeden bir gün önce motosikletiyle hız denemesi yaptığı ortaya çıkmış, arkadaşıyla birlikte motosiklet tanıtımı yapan Güney, motosikletiyle 213 km/s hıza ulaşmıştı. Güney’in arkadaşı o anları kişisel video kanalında yayınlamıştı. Ahmet Güney, hız denemesi yaptığı videoyu çektikten bir gün sonra motosiklet kazasında hayatını kaybetti.