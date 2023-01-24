Giresun’da kültür merkezi çıkmazı

Giresun Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Uğur Karaibrahimoğlu, Sokakbaşı mevkiinde Özel İdare’ye ait Kültür Sitesi’nin 2012 yılında yıkılarak arsasının belediyeye devredilmesinin ardından 11 yıl geçtiğini belirterek, Karadeniz’in kültür merkezi olmayan tek ilinin Giresun olduğunu söyledi.

Giresun’un kültür ve sanattan mahrum bırakıldığını ifade eden Giresun Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Uğur Karaibrahimoğlu yaptığı açıklamada, kentteki Sokakbaşı mevkiinde Özel İdare’ye ait Kültür Sitesi’nin 2012 yılında yıkılarak arsasının belediyeye devredilmesinin ardından 11 yıl geçtiğini söyledi. Karaibrahimoğlu, "Bu süre içerisinde ilimiz kültür ve sanattan mahrum bırakılmıştır. Son olarak Atatürk Lisesi yerleşkesi içerisinde yıkılan bir binanın yerine yapılması düşünülen bir binaya kültür merkezi adı verilmek istenmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi sitesinde 880 kişilik merkezler içinde gösterilmesine rağmen bu alana yapılacak merkez 440 kişilik olarak projelendirilmiştir. Başta Mimarlar Odası olamak üzere kentimizdeki herkesin karşı çıktığı bu proje üç kez ihale edilmek istenmesine rağmen ihaleye giren olmadığı için iptal edilmiştir. Çünkü oradaki alan küçüktür, bir kültür merkezi yapılacak boyutta değildir ve yeri yanlış seçilmiştir. Kültür merkezleri için öngörülen imar yönetmelığine uygun değildir. Projesine bakıldığında bir merkezin içinde olması gereken üniteler arsa küçüklüğü nedeniyle ya düşünülmemiş veya ebatı küçültülmüştür. İkincisi 440 kişi kapasiteli projede bu kadar kişilik bir otopark yeri gösterilmemiştir. Protokol araçlarının dışında etkinlik izlemeye gelenlerin araçlarını bırakacakları otopark olmaması, yönetmeliğe aykırıdır. Ayrıca önünden sahil yolu ve her iki tarafından bağlantı yolu geçmesi, yanında ve arka kısmında okulların, spor salonu,yüzme havuzu, rezidansi alışveriş merkezlerinin meydana getirdiği trafik yoğunluğunun daha da artmasına neden olacak, o bölgedeki şu anda var olan trafik keşmekeşi çözümsüz hale gelecektir. En önemlisi de nasıl olsa yapıldı diye Giresun’a başka bir Kültür Merkezi bir daha yapılmayacaktır. Sonuç olarak dar bir alana hapsedilmiş sadece bir binadan ibaret olan bir kültür merkezi istemiyoruz. Hazır ihaleler iptal edilmişken, zaman varken farklı seçenekler ve imkanlar zorlansın çare ve çözüm üretilsin istiyoruz. Kültür Bakanlığı yatırım programına uygun olarak proje yeniden değerlendirmelidir” ifadelerini kullandı.