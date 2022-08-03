Giresun’da kaybolan kadın sağ olarak bulundu

Güce’nin Yukarıboynuyoğun köyünde Meryem Ö.’nün (69) dün evden ayrıldıktan sonra geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarında bulunulmuştu. Jandarma, AKUT ve AFAD ekipleri tarafından köy ve çevresinde yapılan arama çalışmaları sonucunda Meryem Ö., evinin yakınlarındaki ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Meryem Ö., yapılan sağlık kontrollerinin ardından yakınlarına teslim edildi.