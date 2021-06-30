Giresun’da DOKAP desteğiyle lavanta balı ve yağı üretimi hedefleniyor

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen proje kapsamında Giresun’da, lavanta balı ve yağı üretiminin geliştirilmesi hedefleniyor.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen “Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi” kapsamında Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde 14 dekar alanda lavanta bahçeleri kurulduğu ve bu bahçelerden yağ ve bal üretimi gerçekleştirileceği belirtildi.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi" projesi kapsamında 2018 yılında Şebinkarahisar ilçesinde 10 dekar, 2019’da Çamoluk ilçesinde de 4 dekar alanda lavanta bahçeleri kurulduğu belirtildi. Çiftçilerimizin gelir kaynaklarını çeşitlendirilmek, çiftçilerimizde farkındalık oluşturmak ve bölge ekonomisine katma değer kazandırmak amacıyla Çamoluk ve Şebinkarahisar İlçelerimizde toplam 14 dekar alanda demonstrasyon amaçlı lavanta bahçeleri tesis edilmiştir. Yapılan bu demonstrasyon çalışmaları neticesinde, tesis edilen lavanta bahçelerine çiftçilerimizden yoğun bir ilgi ve talep gelmeye başlamıştır. Proje kapsamında yüksek kesimdeki ilçelerimizde önümüzdeki yıllarda lavanta üretiminin yaygınlaştırılarak hem görsel amaçlı kırsal turizmi geliştirmek hem de lavanta balı ile lavanta yağı üretiminin yapılması hedeflenmektedir” denildi.