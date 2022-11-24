Giresun’da aday öğretmenler yemin etti

Giresun’da 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleşti.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde Giresun’da ilk olarak Giresun Valiliği önünde bulunan Atatürk heykeline çelenk bırakıldı. Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezinde devam eden program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Programda İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tosunoğlu, konuşmasında öğretmenliğin önemine değinerek “Öğretmenler bir toplumun sağlıklı, düşünen bireylerini yetiştirme görevlerini üstlenmiştir. Ülkelerin gelişmesi, kalkınması ancak iyi eğitimden geçmiş fertlerin yetişmesiyle sağlanabilir. Sizler bu onurlu mesleği icra ederken ülkemizin aydınlık geleceğini sizlerin alın teri belirliyor. Bizlere hayallerimizin peşinden koşmayı öğreten, sevmenin karanlığın en büyük düşmanı olduğunu kulağımıza fısıldayan dahili ve harici düşmanları unutma diyen, bir insanı sevmeyi bir hayvanı korumayı, güzel bir söz söylemeyi ve hayatı tüm renkleriyle bize öğreten değerli meslektaşlarımın bu özel gününü yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından aday öğretmenlerin yemin töreni gerçekleşti. Daha sonra tören çeşitli etkinliklerle devam etti.