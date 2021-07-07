Giresun Emniyet Müdürlüğü’ne Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay atandı

Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürü olarak atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Siirt Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Giresun Emniyet Müdürü olarak görevlendirilirken, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ise Zonguldak Emniyet Müdürü olarak görev yapacak. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Fahri Aktaş, 19 Ağustos 2017 tarihinde Giresun Emniyet Müdürü olarak göreve başlamıştı.

Saruhan Kızılay kimdir?

1. Sınıf Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, 1971 yılında doğmuş ilk ve orta öğrenimini Ankara ilinde tamamladıktan sonra 1989 yılında Polis Kolejinden, 1993 yılında Polis Akademisinden mezun olmuştur. Komiser Yardımcısı olarak Kırklareli Emniyet Müdürlüğünde göreve başlamış sırasıyla Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği, Ankara Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve Siirt Emniyet Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunmuş, 2018 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi etmiştir. 1999 yılında Brezilya Misyon görevini tamamlamış, 2007 yılında Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi (TODAİE) Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yapmıştı.