banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar 13,72 liradan işlem görüyor
Dolar 13,72 liradan işlem görüyor
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden veri ihlali bildirimi
İstanbul Kültür Üniversitesi'nden veri ihlali bildirimi
Hayat Eve Sığar uygulamasına Apple'dan ödül
Hayat Eve Sığar uygulamasına Apple'dan ödül
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?
Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olacak?

Giresun Belediyesi’nden toplu açılış

Giresun Belediyesi tarafından Bulancak durağı mevkiinde yapılan hizmetlerin toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

GİRESUN 03.12.2021, 15:44
Giresun Belediyesi’nden toplu açılış

Giresun Belediyesi tarafından Bulancak durağı mevkiinde yapılan hizmetlerin toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ve vatandaşların katılımıyla Bulancak durağı şehir girişi ve çevre düzenleme projesi, Alparslan caddesi cephe giydirme ve düzenleme projesi, yöresel ürünler pazarı projesi, saat kulesi projesi ve yeni belediye hizmet binasının toplu açılışı gerçekleştirildi.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, anlatacak çok şeyleri olduğunu ancak pandemi nedeniyle yaptıkları hizmetleri anlatmaya fırsat bulamadıklarını ifade ederek, “Şimdi bu saatten sonra hem işlerimize devam ediyoruz hem projelerimize devam ediyoruz hem de yaptığımız projeleri sizlerle paylaşarak güzel açılışlarda sizlerle daha sık bir araya geleceğiz” dedi.

Başkan Şenlikoğlu, açılışı yapılan hizmetlerle ilgili şu konuşmayı yaptı:

“Bugün burada Bulancak durağı çevre düzenlemesi, Alparslan caddesi cephe giydirme ve düzenleme projesi, yeni hizmet binamız ve yöresel ürünler pazarımız ve saat kulemiz hepsi birlikte bu bölgeye değer katan yeni projelerimiz. Bizde bunları biriktirerek tek bir açılış projesiyle hep beraber sizlerle buluşturalım istedik. Bundan sonra imkân buldukça şehrimizin 28 mahallesinde yapmış olduğumuz ve devam eden hizmetlerimizi açmaya devam edeceğiz. Şu anda Bulancak durağı şehir girişi ve çevre düzenleme projesinin bedeli 6 milyon 750 bin lira, dış cephe giydirme projesinin bedeli 4 milyon 500 bin lira ve bu projemizin 2 milyon lirasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum destek verdi. Huzurlarınızda ona teşekkür ediyorum. Yine hizmet binamıza 8 milyon lira civarında yatırım yaptık. 3-4 noktadaki hizmetimizi tek noktaya toplayarak vatandaşımızın memnuniyetini ve vatandaşımızın hizmete ulaşımını kolaylaştırmak için gerekli çalışmayı yaptık. Yine 550 bin lira değerinde yöresel ürünler pazarımızı oluşturduk. DOKA destekli yapmış olduğumuz yöresel ürünler pazarımızın birini Çınarlar mahallesinde inşa ettik ama onun açılışını henüz yapmadık. Bu şekilde devam eden, kamulaştırma bedelleriyle ve ışıklandırmasıyla bu bölgede ciddi bir bedelle yapılmış olan bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Adana Demirspor 14 20
10. Beşiktaş 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 14 10
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Atletico Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 29
4. Sevilla 14 28
5. Real Betis 15 27
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 14 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 14 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Deportivo Alaves 14 14
16. Granada 14 12
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7