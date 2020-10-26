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Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ‘Ebegümeci’ oyunuyla perdelerini açtı
GİRESUN BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROSU, MUSTAFA KÜÇÜKKALIPÇI’NIN YAZDIĞI ‘EBEGÜMECİ’ ADLI MÜZİKLİ KOMEDİ İLE 2020-2021 SEZONUNUN PERDESİNİ AÇTI.
GİRESUN 26.10.2020, 13:59
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Giresun Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mustafa Küçükkalıpçı’nın yazdığı ‘Ebegümeci’ adlı müzikli komedi ile 2020-2021 sezonunun perdesini açtı.
Vahit Sütlaç Sahnesinde oynanan ve tiyatro severler tarafından beğeni kazanan oyunun galasına Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu katıldı.
Genel Yayın Yönetmenliğini Özden Aydın, Yönetmenliğini ise Ahmet Öndaş’ın üstlendiği oyun 2 aylık çalışmayla hazırlandı. Oyunda Sadık Takır, Atakan Atlar, Fikret Öğüd, Ali İlker Pir, Duygu Aydın, Ayşegül Yenal, Erdal Güleryüz, Ahmet Öndaş, Ayşegül Çavuşoğlu, Eray Aktaş, Harun Murat Aydın, Erdoğan Cüneyt Kamanoğlu, Nevin Dizdar, İpek Türk ve Özden Aydın isimli sanatçılar sahne alıyor.
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