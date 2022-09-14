Giresun Azerbaycanlılar Derneği Ermenistan’ın saldırılarını kınadı

Giresun Azerbaycanlılar Derneği Başkanı Elgün Memmedov, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sınır şehirlerine yaptığı saldırılara yönelik yazılı açıklamada bulundu. Memmedov, “10 Kasım 2020’de iki devlet arasında imzalanan anlaşmaya rağmen, özellikle son bir ayda Ermenistan tarafı mütemadiyen ateşkesi rejimini bozarak anlaşmaya sadık kalmamıştır” dedi.

Memmedov, saldırılarda 50 Azerbaycanlının şehit olduğunu belirterek “12 Eylül günü akşam saatlerinde Ermenistan ordusu, Ermenistan-Azerbaycan sınır hattı boyunca ağır silah ve toplarla taarruza geçmiştir. Neticede 50 Azerbaycan askeri şehit olmuştur. 10 Kasım 2020’de iki devlet arasında imzalanan anlaşmaya rağmen, özellikle son bir ayda Ermenistan tarafı mütemadiyen ateşkesi rejimini bozarak anlaşmaya sadık kalmamıştır. Buna rağmen Azerbaycan Ermenistan’a defalarca zeytin dalı uzatarak bölgede barışı sağlamak adına inisiyatif kullanmıştır. Ancak ne yazık ki 2 gün önce yine iyi niyetiyle sınanmıştır. Toprak bütünlüğümüzü korumak için karşı taarruza geçmek mecburiyetinde kalan ordumuz, lokal operasyonlar yaparak düşmana karşılık vermiştir. Ağır darbeler alan Ermenistan, her zaman olduğu gibi soluğu Rusya, Fransa ve Amerika gibi ülkelerin liderlerini aramakta almıştır. 30 yıldır topraklarımızın işgaline göz yuman bu ülkeler, Azerbaycan’ı sivil Ermeni oluşumlarını vurmakla suçlayarak; savaşın çözüm yolu olmayacağını söylüyorlar” ifadelerini kullandı.

“Yaptıkları savaşların hiçbiri hukukla bağdaşmadığı gibi bizim hem hukuki hem de haklı savaşımıza karşı çıkmaya çalışmaktalar” diyen Memmedov, “2020 savaşında neredeyse tamamen mahvedilen Ermenistan ordusunun, bize bir gecede 50 şehit verdirmesi de şüphe uyandıracak ayrı bir konu. Zira Ermenistan şu anda o kadar kayıp verdirecek donanıma sahip değil. Azerbaycan’ın yakın tarihte Ermenistan’la yakınlaşması, Avrupa ile gaz anlaşması yapması, hangi devletlerin işine gelmediyse bu savaşın ardından da o devletlerin desteği olduğu intibasını uyandırıyor. Kimin ne dediğini önemsemeden hakkımız olanı alıyoruz, alacağız da. Her zaman devletimizin, milletimizin, ordumuzun yanındayız. Akıttıkları kanın hesabını misliyle ödeyecekler” dedi.