Giresun 2. OSB’de sıfır atık yönetim sistemleri kuruluyor
GİRESUN 2. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRÜ METE BAHADIR YILMAZ, SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMLERİ PROJESİNİ İÇİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜ CENGİZ VAROL, MÜDÜR YARDIMCISI HATİCE ŞENLİKOĞLU, KENTSEL DÖNÜŞÜM ŞUBE MÜDÜRÜ HATİCE ÖZDEMİR VE ÇEVRE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRÜ MUAZZEZ ÖZDEMİR ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELEREK DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDUK
Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde de Sıfır Atık Yönetim Sistemleri kuruluyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mete Bahadır Yılmaz, Giresun 2.OSB’de uygulayacakları Sıfır Atık Yönetim Sistemleri hakkında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’yle görüşmelerini tamamladıklarını kaydetti.
Yılmaz açıklamasında, “Sıfır Atık Yönetim Sistemleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı takibinde bulunan bir projedir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. Proje kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde her kuruluş kendi yerleşkesi içerisinde önce fiziki şartları sağlayarak Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurması gerekiyor. Her türlü atıklar kendi içerisinde ayrıştırılarak depolanması gerekiyor. Daha sonra bunların tekrar ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. Biz de henüz yeni kurulan bir OSB olarak Türkiye’de Sıfır Atık Yönetim Sistemi konusunda örnek olmak istiyoruz. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.
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