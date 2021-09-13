FİSKOBİRLİK serbest piyasa fiyatının üzerinde fındık alımlarını sürdürüyor

FİSKOBİRLİK serbest piyasanın üzerinde fındık alımlarını sürdürüyor. TMO’nun Giresun kalite 27 liradan alım yaptığı fındık fiyatı serbest piyasada 53 randıman 25 TL’yi görürken, FİSKOBİRLİK ise serbest piyasanın 50 kuruş üzerinde alım yapıyor.

TMO’nun levant kaliteyi 26.5, Giresun kaliteyi ise 27 liradan alım yaptığı fındık fiyatı serbest piyasada 53 randıman 25 TL’yi görürken, FİSKOBİRLİK’te ise serbest piyasanın en az 50 kuruş üzerinde alım yapılırken, 53 randıman da 26 lirayı buluyor.

Sezon başında alımları peşin ya da emanet sistemi ile piyasanın 50 kuruş üzerinde yapacağını açıklayan FİSKOBİRLİK, 9’u Giresun’da olmak üzere 50 kooperatif bünyesinde fındık alımı yapıyor.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar yaptığı açıklamada, “Sezon başında belirtildiği gibi serbest piyasanın en az 50 kuruş üzerine fiyat vererek alımlarımızı sürdürüyoruz. Eynesil, Görele, Tirebolu, Espiye, Keşap, Dereli, Bulancak, Piraziz ve Giresun Merkez’de olmak üzere 9 ‘u Giresun’da olmak üzere 50 kooperatifimizin tamamında alımlarımızı sürdürüyoruz. Şuanda serbest piyasada 53 randıman fındık 25 TL’ye alınırken, FİSKOBİRLİK’te 53 randıman fındık 26 TL’ye gelmektedir. TMO’nun levant kaliteye 26,5, Giresun kalite fındığa ise 27 lira fiyat verdi ancak bu fiyatlardaki kesintileri göz önünde bulunduracak olursak, şuanda en iyi fiyatın FİSKOBİRLİK’te olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla şunu ifade edebiliriz ki şuanda serbest piyasada en yüksek fiyatla FİSKOBİRLİK alım yapmaktadır" dedi.