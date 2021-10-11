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Fındığın başkentine, TMO Başmüdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi dünyanın en kaliteli fındığını üreten Giresun’da Şube Müdürlüğünü Başmüdürlüğe dönüştürdü.

GİRESUN 11.10.2021, 11:24
Fındığın başkentine, TMO Başmüdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi dünyanın en kaliteli fındığını üreten Giresun’da Şube Müdürlüğünü Başmüdürlüğe dönüştürdü.

TMO Giresun’da Şube Müdürlüğü olarak görev alıyordu. Yeni alınan karar ile TMO Giresun Başmüdürlüğü oldu.

Giresun fındık bölgeleri içerisinde en kaliteli fındık üretilen ve TMO’nun en çok fındık aldığı bölgeler içerisinde ilk sıralarda yer almakla beraber, dünyanın en kaliteli fındığı üretilerek levant kaliteye göre 50 kuruş fiyat farkı bulunuyor. Ayrıca TMO Giresun Başmüdürlüğüne ise Şube Müdürü olarak görev yapan Çağlar Seyranlıoğlu getirildi.

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