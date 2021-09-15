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Bulancak’ta eski giysiler geri dönüşümle değerlendirilecek

Bulancak Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında, eski ve kullanılmış giysi, tekstil ürünlerinin toplanarak geri dönüşümde değerlendirilmesi için ilçe genelinde 52 adet geri dönüşüm kumbarası yerleştirdi.

GİRESUN 15.09.2021, 12:27
Bulancak’ta eski giysiler geri dönüşümle değerlendirilecek

Bulancak Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında, eski ve kullanılmış giysi, tekstil ürünlerinin toplanarak geri dönüşümde değerlendirilmesi için ilçe genelinde 52 adet geri dönüşüm kumbarası yerleştirdi.

Geri dönüşüm kumbaralarında toplanan kullanılmış giysi ve diğer ürünler toplanıp ayrıştırılarak geri dönüşümle yeniden değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacak.

Sıfır atık projeleri kapsamında Belediye iştiraklerinde geri dönüşüm kutuları ve ilçe genelinde ambalaj atık kafesleri yerleştirdiklerini de hatırlatan Belediye Başkanı Recep Yakar, “Hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin çevre ve sıfır atık yaklaşımları ve projeleri kapsamında ilçemizde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçe genelinde yerleştirdiğimiz 52 adet Geri Dönüşüm Kumbarasıyla daha önce çoğunlukla çöpe atılarak zayi olan kullanılmış ve eski giysileri toplayarak, geri dönüşümle yeniden değerlendirmiş olacağız. Bulancak belediyesi sıfır atık ve çevre projeleriyle öne çıkan bir belediye olup, halen Giresun’da Biyolojik Atık Arıtma tesisi olan tek ilçedir. Unutulmamalıdır ki dünyamız bize torunlarımızın emanetidir” dedi.

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