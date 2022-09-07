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Brandley Mack-Olien Kuwas, Giresunspor’da
Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, 29 yaşındaki forvet Brandley Mack-Olien Kuwas’ı transfer ettiğini açıkladı.
GİRESUN 07.09.2022, 16:57
Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, 29 yaşındaki forvet Brandley Mack-Olien Kuwas’ı transfer ettiğini açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz 29 yaşındaki forvet oyuncusu Brandley Kuwas ile anlaşma sağlamıştır. Brandley Kuwas’a Giresunspor’umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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