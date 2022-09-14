Başkan Şenlikoğlu: “Giresun yurt genelinde başlatılan konut projesinde bin 450 konut ile ilk sırada yer alıyor”

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, TOKİ tarafından Giresun’a yapılacak olan bin 450 adet konut projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, başlattığı sosyal konut projesi dahilinde Giresun’un Görele, Bulancak, Alucra ilçeleriyle il merkezinde bin 450 konut yapılacağını belirten Başkan Şenlikoğlu, “Konut projesiyle her geçen gün büyüyen ve gelişen şehrimize bin 91,Görele Çavuşlu Beldesine 96, Bulancak’a 200 ve Alucra’ya 63 olmak üzere toplamda ise il geneline bin 450 konut inşa edilecektir. 81 il irdelendiğinde Giresunumuz bin 450 konut ile ilk sıralarda yer almaktadır. Vatandaşlarımız uygun fiyata konut sahibi olacak. Hiç evi olmayan vatandaş için önemli bir fırsat. Kira öder gibi taksitlerle ev sahibi olma imkanı sağlanacak. Diğer taraftan ucuz konut projesinin kira fiyatlarına da etkisi olacak. Bu dev projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut ve tüm paydaşlara teşekkürlerimi sunarım" dedi.