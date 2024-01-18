Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, geri manevra yapan kamyonun çarptığı kadın yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Orhangazi’de Yalova-Bursa karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E.A. (34) idaresindeki 16 ZA 200 plakalı kamyon Turist Yolu Caddesi yan yol üzerinde geri manevra yaptığı esnada Naciye S.’ye (61) çarptı.

Kamyonun çarpması ile altında kalan Naciye S. yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kamyon altından çıkarılan talihsiz kadın buradaki ilk müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan Y.E.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.