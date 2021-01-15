banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Emeklilikte 15 yıl ve 3600 gün için dikkat
Emeklilikte 15 yıl ve 3600 gün için dikkat
İmamoğlu'ndan HES kodu açıklaması
İmamoğlu'ndan HES kodu açıklaması
'Koronavirüs sonsuza kadar yaşayacak'
'Koronavirüs sonsuza kadar yaşayacak'
"Merhaba" deyip gitti... İstanbul'da yılın ilk karı!

Yurdun dört bir yanı karla kaplıyken Antalya’da yazdan kalma bir gün yaşandı

Yurdu etkisi altına kar yağışı, Antalya’yı pas geçti. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkla Antalya adeta yazdan kalma bir gün yaşadı. Konyaaltı sahiline akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Genel 15.01.2021, 14:22
3
Yurdun dört bir yanı karla kaplıyken Antalya’da yazdan kalma bir gün yaşandı

Yurdu etkisi altına kar yağışı, Antalya’yı pas geçti. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkla Antalya adeta yazdan kalma bir gün yaşadı. Konyaaltı sahiline akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Türkiye’nin dört bir yanında yoğun kar yağışı etkisini gösterirken Antalya, yazdan kalma bir gün yaşadı. Güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar, Konyaaltı sahiline akın etti. Vatandaşlar sahilde güneşlenip denize girmenin yanı sıra yürüyüş yapıp, bisiklete bindi. Öğle tatilinde arkadaşları ile birlikte Konyaaltı sahiline gelerek güneşli havanın tadını çıkaran Volkan Aşkun, “Ülkemizin her yerinde kar varken biz bugün denizin ve güneşin tadını çıkartıyoruz” dedi.

“Havanın güzelliğini fırsat bilip öğle arasında soluğu Konyaaltı sahilinde aldık”

Havanın güzelliğini fırsat bilip öğle arasını Konyaaltı sahilinde geçiren Gökay Kırtıl,” Bugün havanın güzelliğini fırsat bilip öğle arasında soluğu Konyaaltı sahilinde aldık. Oldukça keyifli bir gün. Az önce sahilde yoga yaptılar onları izledik. Geçtiğimiz hafta ilk kar düştü diye haberlerini aldık. Hatta Antalya’nın yüksek kesimlerine de kar yağmış. Antalya’da bu keyifli havanın tadını çıkartıyoruz. Herkes zaten Konyaaltı sahilinde, insanların güzel vakit geçirip rahatladığını görüyorsunuz” diye konuştu.

“İnsanları Antalyamıza bekleriz”

Güneşli havanın tadını çıkartmak için insanları Antalya’ya davet eden Volkan Aşkun, ”Bugün hava güneşli olduğu için arkadaşlarla birlikte geldik. Şansımıza ülkemizin her yerinde kar varken biz bugün denizin ve güneşin tadını çıkartıyoruz. Ülkemizin hemen hemen her yerinde kar ve yağmur varken Antalya’nın bu şekilde güneşli olması burada bir şekilde yerli turistinde artmasına neden olacağını düşünüyorum. İnsanları Antalyamıza bekleriz” şeklinde konuştu.

“Burada yaşamak bir şans, ayrıcalık”

Kızları ile birlikte Konyaaltı sahilinde yürüyüş yapan Murat Ulaş, “Antalya ülkemizin en güzel şehirlerinden birisi. Burada yaşamak bir şans, ayrıcalık. Korona günlerinde uzun zamandır çalışmadığımız için sıkıldık, bunaldık. Çocukların 13.00 ile 16.00 arasında boş saatleri var. Biz de fırsatı değerlendirmek istedik. Kızlarımla Konyaaltı Sahiline yürümeye çıktık” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12