Yarının Köyleri Projesi’nde ilk dijital merkezlerin kurulacağı yerler belli oldu

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği ile yürütülen ‘Yarının Köyleri’ projesi kapsamında İzmir, Adana ve Diyarbakır’da pilot köyler belirlendi ve yerel temsilcilerin katılımıyla bu illerde çalıştaylar düzenlendi.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde Türkiye’nin köylerinin üretim potansiyelini dijital teknolojilerle artırmak ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla hayata geçirilen ‘Yarının Köyleri’ projesinin ilk fazında, dijital merkezlerin kurulacağı köyler belirlendi. Adana Kürkçüler, Diyarbakır Bağıvar, İzmir Ulamış köylerinde başlayacak çalışmalara yönelik, yerel paydaşların görüşlerini almak ve yol haritasını birlikte oluşturmak amacıyla kamu kurumlarının yetkilileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve fikir önderlerinin katılımıyla üç ilde çalıştaylar düzenlendi. Geniş katılımlı çalıştayların çıktıları ile projenin gelecek adımları için ürün haritaları ve yönetişim planları oluşturulacak.

Örnek köylerde üretim teknolojiyle desteklenecek

Yapılan açıklamaya göre Yarının Köyleri projesiyle; sürdürülebilir ve teknolojiye dayalı üretim kültürünün geliştirilerek Anadolu’nun yöresel ürünlerinin markalaştırılması hedefleniyor. Örnek köylerin günlük hayatta ve üretim süreçlerinde dijital teknolojilere daha rahat erişebilmesi için oluşturulacak dijital merkezlerde; gençler, kadınlar ve engelli bireyler başta olmak üzere tüm üreticilere ve üretim ekosistemine e-ticaret, e-ihracat, ürün geliştirme, markalaşma, paketleme, finans, kalite gibi konularda eğitim ve danışmanlıklar verilecek. Ayrıca farklı modellemeler ile akıllı tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması desteklenecek, tarımsal verimin artması, yerel ürün kalitesinin iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi ve doğanın korunmasına katkı sağlanacak. Böylece kırsalda yetiştirilen ürünlerin, el emeği ürün ve zanaatlerin köydeki üreticiden direkt olarak tüketiciyle buluşmasına fırsat oluşturacak. Kodlama ve robotik atölyeleri ile çocuklar dijital dünyaya hazırlanacak.

5 yılda 10 köyde dijital merkez açılacak

Adana, Diyarbakır ve İzmir illerinde üç pilot köy ile başlayacak olan ‘Yarının Köyleri’ projesi ile beş yılda toplam 10 köye ve 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor. İlk etapta her köy için gelişme potansiyeli olan yerel ürünlere odaklanılacak. Pilot illerde yeni e-ticaret girişimcisi oranının proje tamamlandığında yüzde 60 artacağı öngörülüyor.

Teknoloji olanaklarıyla buluşacak olan Yarının Köyleri’nde, çevre köylerle birlikte üretimin güçlendirilmesi, istihdamın artırılması, dijital fırsat eşitliğinin sağlanması, yerel ekonomi ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi amaçlanıyor.