Vanlı annelerin eylemi 36. haftada

Van’da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler, eylemlerinin 36’ncı haftasında da çocuklarını teslim alana kadar eylemlerini kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi.

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 36 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32’yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

HDP binasına kadar slogan atıp yürüyen aileler için polis güvenlik önlemi aldı. Parti binasında yüksek sesle açılan müziğe ise aileler tepki gösterdi. Eyleme katılan Nazlı Sancar, polis barikatını aşıp binaya girmek istedi ancak polisler izin vermedi.

Eyleme oğlu için katılan Saliha Mert, eylemlerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Oğlumu istiyorum. Oğlum yetiş gel devlet güçlerine teslim ol" diye seslendi.

HDP il binası önüne gelen Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de parti binasında çalınan müzik ile ilgili ölçüm yaptı. Ölçümlerde bina çevresindeki sesin yüksek olduğu belirlendi.