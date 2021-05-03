banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
18 yaş üstü ne zaman aşılanacak? Sağlık Bakanı Koca açıkladı
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!
Ruhsar Pekcan bakan olunca kıyım yapmış!
Küfürlü paylaşım iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi!
Küfürlü paylaşım iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi!
Trabzon'da fırını kumarhaneye çevirdiler!
Trabzon'da fırını kumarhaneye çevirdiler!

Vali Tutulmaz’dan korona virüs açıklaması

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentte korona virüs vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tutulmaz “Dün kentte 313 vaka sayısı olduğunu ve 3 kişinin ise hayatını kaybetti” dedi.

Genel 03.05.2021, 17:34
Vali Tutulmaz’dan korona virüs açıklaması

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentte korona virüs vakalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tutulmaz “Dün kentte 313 vaka sayısı olduğunu ve 3 kişinin ise hayatını kaybetti” dedi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, kentte korona virüs vakalarıyla ilgili bilgiler verdi. Vali Tutulmaz, Zonguldak’ta korona virüs vakalarının tam kapanma ile birlikte düşüşe geçtiğini söyledi. Vali Tutulmaz, Geçtiğimiz günlerde 300’lere düşen vaka sayısının, tam kapanmayla birlikte aynı seyirde devam ediyor. Dün kentte 313 vaka sayısı ve 3 vatandaşımız ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Korona virüs ile mücadelemiz devam edecek. Tam kapanma sonrası vaka sayılarının daha da düşeceğine yürekten inanıyoruz. Güney Afrika ve İngiliz varyantı var ancak; Hint varyasyonu şu an kentimizde görülmedi" şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
25°
açık