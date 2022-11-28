Üsküdar Belediyesi ‘Engelliler Günü’nde özel çocukları unutmadı

Üsküdar Belediyesi, 3 Aralık ‘Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla engelli çocuklar için özel hediyelerden oluşan bir kutu hazırladı. Üsküdar ilçesinde yaşayan engelli çocuklara ulaştırılmak üzere hazırlanan özel hediye paketleri Üsküdar’da bulunan ‘Engelsiz Yaşam Merkezi’nden yola çıkarılarak çocuklara ulaştırıldı.

Üsküdar Belediyesi tarafından 3 Aralık ‘Dünya Engelliler Günü’ sebebiyle bir proje düzenlendi. Proje çerçevesinde engelli ve özel çocuklara hediye paketi yapıldı. Çocuklara dağıtılacak özel eğitim setlerinin, çocukların algılama, muhakeme, dikkat, görsel hafıza ve bellek gibi bilişsel becerilerini güçlendirecek şekilde seçildiği belirtildi. Dağıtılan setlerin, el becerisinin ve göz, el koordinasyonu becerisinin gelişmesini sağlarken, problem çözme, mantıksal ve eleştirel düşünmeyi geliştirdiği aktarıldı. Hazırlanan özel setler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in de katılımıyla paketlenerek çocuklara dağıtılmak üzere yola çıktı.

“Amacımız, çocukların zamanını kaliteli şekilde değerlendirmek"

Engelliler haftasına dair konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Üsküdar Belediyesi olarak, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla, buradan hizmet alan ailelerimize bir destek, ufak bir hediye hazırladık. Bu hediye paketimizde, kodlama testi var, çocuklar aileleriyle birlikte oynasın diye. Çocukların aileleri ile birlikte zaman geçireceği oyunlar mevcut. Bu çocuklarımız ile meşgul olmak gerekiyor, meşgul olunmaz ise asabileşiyor, hem kendilerine hem çevrelerine zarar verebiliyorlar. Maksadımız, çocukların zamanını kaliteli şekilde değerlendirmek” dedi.