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TUSAŞ: "Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp’in iş akdi feshedildi"
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp’in iş akdinin feshedildiğini duyurdu.
Genel 04.10.2022, 23:40
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp’in iş akdinin feshedildiğini duyurdu.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Onur Şener cinayetinin şüphelileri arasında yer alan çalışanları Semih Soyalp’in iş akdinin feshedildiğini duyurdu.