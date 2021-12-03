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Türkiye’nin ilk engelli Belediye Başkanı, engellilerle buluştu

Avcılar Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Engelli bireylerin konser verdiği programa İstanbul’un her ilçesinde engelli bireyler katılım sağladı.

Genel 03.12.2021, 16:45
Türkiye’nin ilk engelli Belediye Başkanı, engellilerle buluştu

Avcılar Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir program düzenledi. Engelli bireylerin konser verdiği programa İstanbul’un her ilçesinde engelli bireyler katılım sağladı.

Avcılar Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle etkinlik düzenledi. Avcılar Sosyal Tesisleri’nde yapılan etkinliğe Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, engelli bireyler ile aileleri katıldı. Başkan Hançerli, katılan engellilerle bir araya gelerek, sohbet etti. Daha sonra kürsüye geçerek konuşma yaptı. Yapılan konuşmaların ardından engelli bireylerden oluşan orkestra salona konser verdi.

Kürsü konuşmasının ardından mikrofonlara konuşan ve Türkiye’nin ilk engelli belediye başkanı olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Biz bu günü engellerin mücadelesini eşitlik, adalet talebini yükselten bir gün olarak değerlendiriyoruz. Ve buna ilişkin çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalara biz de katkı sunuyoruz ve çalışmaların içerisinde yer alıyoruz. Engelli arkadaşlarımızı daha çok dinliyoruz ve burada saatlerce süren bir etkinlik olacak. Gerçekleştirdiğimiz programda İstanbul’un dört bir yanından gelen engelliler ve aileleriyle buluştuk. Konuştuk, dertleştik ve eğleneceğiz. Günün sonunda öğrenerek, fark ederek ve insanlara fark ettirerek 3 Aralık’ı bitireceğiz” dedi.

Başkan Hançerli, sadece bugünün engellerine hatırlandığı bir gün olmayacağını, Avcılar’ın 365 gün hatırlanacağı bir kent olması için çalışmalara devam ettiğini anlattı.

Engellilerin 365 gün yaşam sürdüğünü belirten Hançerli, Avcılar’da bir merkez açtık. 800 metrekarelik kapalı alanlı bir engelli merkezi açtık. 2 bin 500-3 bin metrekare açık alanı olan çok güzel bir mekan açtık. Burada eğitimler ve sosyalleşme aktiviteleri devam ediyor. birçok hizmetimizi engellilerin erişimine sunduk. Özellikle ulaşım konusunda oldukça nitelikli bir ulaşım sunuyoruz. Hastaneye gitmeden özellikle diğer kamu kuruluşlara mekânsal transferlerde yardımcı oluyoruz. Sosyal destek rutin yapılan ve sürekli yapılacak bir hizmettir. Gelecekte biz 2029 Vizyonu ile hareket ediyoruz. Yüzde yüz erişilebilir, engelli-engelli olamayan bireylerin eşit, adil bir şekilde yaşadığı bir kent inşasına başladık. Çokça mesafe kat ettik. Ve 2029 geldiğinde eşit, adil yaşanabilir bir kent olacak. Erişilebilir Avcılar, engelsiz Avcılar, şimdiden üretilmeye başlandı” diye konuştu.

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