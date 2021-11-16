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Türk takımı, roket yarışmasında dünya ikincisi olmanın gururunu yaşıyor

Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde havacılığa gönül veren öğrenciler tarafından kurulan "Eurasia Space Systems" takımı, Brezilya'da 8 ülkeden 51 takımın katıldığı "Latin American Space Challenge Roket ve Model Uydu Yarışması"nda ikinci oldu.

Genel 16.11.2021, 12:59
Türk takımı, roket yarışmasında dünya ikincisi olmanın gururunu yaşıyor

ANKARA (AA) - Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi bünyesinde havacılığa gönül vermiş öğrencilerin kurduğu takım, hazırladıkları projeyle, 6-7 Kasım'da Brezilya'da çevrim içi düzenlenen "Latin American Space Challenge Roket ve Model Uydu Yarışması"nda büyük bir başarıya imza atarak, Türkiye'ye ikincilik getirdi.

Öğrencilerin "Eurasia Space Systems" ismini verdiği takım, 8 ülkeden 51 takımın katıldığı yarışmadaki iki Türk ekibinden biri oldu.

"The Future" adlı proje aşamasındaki roketle 3 bin metre katı yakıt kategorisinde ikinciliği kazanan takım, haziran ayında Amerika'da düzenlenecek dünyanın en büyük üniversiteler arası roket yarışmasında da başarılı olmayı hedefliyor.

Yaşadıkları gururu AA muhabirine anlatan THK Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Eurasia Space Systems Takımı Danışmanı Prof. Dr. İlknur Tunç, elde ettikleri başarının hem kendilerini hem de Türkiye'yi onurlandırdığını belirtti.

Takımın proje oluşturmak, roket tasarımı, üretimi aynı zamanda da teknolojiye hizmet etme amacıyla kurulduğunu ifade eden Tunç, şu bilgileri verdi:

"Tematik bir üniversiteyiz, dolayısıyla çalışma alanlarımız, projelerimiz de çoğunlukla savunma sanayine yönelik oluyor. Roket de onlardan bir tanesi. Ülkemiz, kritik teknolojileri millileştirme hamlesi çabası içerisinde. Biz de bu çabaya destek olmaya, öğrencilerimizi de bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz ilk aşamada grupça haziran ayında Amerika'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük üniversiteler arası roket yarışmasında yine aynı başarıyı göstermek. Bunun için üniversite olarak, danışman olarak öğrencilerimizin yanındayız."

"Kaliteli raporun etkisiyle dereceye girdik"

Takım kaptanı Doğuş Yiğit de, dünya çapında düzenlenen birçok yarışmaya katıldıklarını dile getirerek, üyelerin her birinin farklı alanlarda çalıştığını aktardı.

Rapor düzenleyicisinden teknik elemana kadar birçok alanda arkadaşlarının olduğunu belirten Yiğit, şunları söyledi:

"Pandemi döneminde en büyük çalışma sıkıntımız uzaktan çalışma oldu. Bunu da kendi içimizde kurumsal bir yapı oluşturarak aştık. Kurumsal yapıda şöyle bir süreç işledik, her ekip kendi kısmından sorumlu ve bazı üniversitelere bazı görevler verdik. Bu üniversiteler kendi işlerindeki görevleri yerine getirdi ve en son roketi birleştirdik. Roketimiz bize başarıyı getirdi. Aslında dereceyi beklemiyorduk çünkü yarışmada beklemediğimiz şeylerle karşılaştık. Ama gerçekten güzel bir rapor yazdığımız için yazdığımız kaliteli raporun etkisiyle dereceye girdik."

"Bu durum bizi çok motive etti"

Takımın yapısal analiz sorumlusu Ayşenur Pektaş ise elde ettikleri derecenin takımın özverili ve uyumlu çalışmasıyla ilgili olduğuna dikkati çekerek, "Yazılım üzerinden yaptığımız projeyi faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Bu tasarımın, başka alanlarda kullanılmak üzere üretiminin gerçekleştirilmesi düşünülüyor. Zaten şu anda da üretim aşamasındayız." ifadelerini kullandı.

Yarışmanın sonucunu internet ortamında canlı yayında açıklandığını ve o an takım üyelerinin her birinin kendi evlerinde olduğunu anlatan Pektaş, şöyle konuştu:

"Sonuç açıklanınca inanılmaz mutlu olduk. Hepimiz birbirimize ulaşmaya çalıştık. Bu durumun nasıl olduğunun analizlerini yaptık. Bu sürecin bize çok faydası olduğunu da düşünüyorum. Bu durum bizi çok motive etti, devam eden yarışmalara da daha istekli şekilde çalışmalarımızı sürdürmemize sebep oldu. Özellikle havacılık ve uzay alanı, genç arkadaşlarımız tarafından ülkemizde TEKNOFEST gibi önemli festivaller sayesinde son zamanlarda çok büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Bu ilginin giderek artması çok önemli bir şey. Roket üzerine konuşursak mesela, onun atışını görmek, belirli bir irtifaya çıktığını görebilmek bir mühendis adayının mezun olmadan önce fark etmesi, onun keyfine varması kesinlikle motive edici. Herkesin böyle projelerde yer almak için çabasının olması güzel."

"Yetkili kişilerin desteklerini bekliyoruz"

Takımın aviyonik sistemler ve iletişim sorumlusu Ömer Faruk Çelik de elde ettikleri başarının hem kendileri hem de Türkiye için çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı.

Çok daha önemli gördükleri yarışma ve projelerin olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bizim için hedefler hiçbir zaman bitmiyor, her zaman daha iyisini hedefliyoruz ve yapmaya çalışıyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Önümüzdeki ödülleri almak için daha da hırslı çalışmak daha da özverili bir şekilde çalışmaya devam etmek istiyoruz. Amerika'daki yarışma için bu tasarımlarımızdan yola çıkarak üretim sürecine başlamış bulunuyoruz. Üretim, ulaşım gibi konular desteğe ihtiyacımız olan, bizim çok çalıştığımız, büyük başarılar elde etmek istediğimiz konular. Çalışmalarımızın yanı sıra başarıları elde edebilmek için de yetkili kişilerin desteklerini her zaman bekliyoruz. İnşallah başarılarımızın devamı gelecek."

Muhabir: Muhammed Nuri Erdoğan

#Teknoloji
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