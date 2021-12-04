Türk Kızılay, Belarus-Polonya sınırına insani yardım gönderdi

ANKARA (AA) - Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Belarus'a gönderilmek üzere içinde ısıtıcı, yatak, battaniye, yastık, uyku tulumu ve kişisel koruyucu malzemelerin bulunduğu yardım tırının İstanbul'dan yola çıktığı belirtildi.

Yardım malzemelerinin tamamının Kızılay Lojistik Şirketi organizasyonuyla bölgeye ulaştırılacağı, talep doğrultusunda yeni sevkiyatların planlanacağı bildirildi.

Uğurlama törenine Türk Kızılay genel müdür yardımcıları Alper Küçük ve İbrahim Özer'in yanı sıra Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Genel Sekreteri Jagan Chapagain, IFRC Avrupa Direktörü Birgitte Bischoff Ebbesen de katıldı.