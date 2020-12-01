Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türk diasporasındaki geleceğin gazetecileri, iletişimcileri ve sinemacılarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Türk Diasporası Medya Ödülleri” yarışmasının kazananları belli oldu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türk diasporasında medya alanında ortaya koyulan özgün ve nitelikli çalışmaları teşvik etmek ile geleceğin gazetecileri, iletişimcileri ve sinemacılarını desteklemek amacıyla gerçekleştirilen “Türk Diasporası Medya Ödülleri” yarışmasının kazananları belli oldu. 1 Mayıs 2020-18 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuruların ön değerlendirme süreci 28 Eylül 2020 tarihinde tamamlanarak başvuru sahiplerinin e-posta adreslerine olumlu ve olumsuz bilgilendirmeler yapıldı. Ön değerlendirme sürecinin ardından ise belirlenen eserler seçici kurul üyeleri tarafından şartnamelerde belirtilen temel kriterler çerçevesinde değerlendirilerek ödül almaya hak kazanan eserler tespit edildi.

Dereceye giren kişilere, kazandıkları ödüller düzenlenecek olan Türk Diasporası Medya Ödülleri-Ödül Gecesinde takdim edilecek. Programın düzenleneceği yer ve tarih ödül kazanan yarışmacılara ayrıca duyurulacak. Kategoriler bazında ilk 10’a girerek tarihi daha sonra ilan edilecek “Diaspora Medya Akademisi”ne katılmaya hak kazanan adaylara bilgilendirmeler de e-posta adresleri üzerinden yapılacak.

Değerlendirmeler neticesinde kategoriler bazında dereceye girerek ödül almaya hak kazanan isimler:

Kısa Film Kategorisi

Birincilik Ödülü: Hüseyin Aydın Gürsoy

İkincilik Ödülü: Sedat Hacıkerimoğlu

Üçüncülük Ödülü: Fatih Karaman

Jüri Özel Ödülü: Yusuf Elbaşı

Senaryo Kategorisi

Birincilik Ödülü: Elif Zehra Kandemir

İkincilik Ödülü: Betül Hısım

Üçüncülük Ödülü: Zümra Ufuk Feucht - Yasemin Kelkit

Jüri Özel Ödülü: Kevser Kurt

Dosya Haber Kategorisi

Birincilik Ödülü: Yasemin Yıldız

İkincilik Ödülü: Aykut Kaya

Üçüncülük Ödülü: Mustafa Tolga Atabaş

Yeni Medya Kategorisi

Birincilik Ödülü: Ahmed Emin Batman

İkincilik Ödülü: Yiğithan Özkaya

Üçüncülük Ödülü: Aişe Akova

Fotoğraf Kategorisi

Birincilik Ödülü: Fahri Tarhan

İkincilik Ödülü: Hatice Kübra Onay

Üçüncülük Ödülü: Emine Rana Karakurt - Emirhan Eroğlu

Jüri Özel Ödülü: Ömer Tufan Hökelekli.