TŞOF Başkanı Apaydın: “Hayatını yola adamış emekçilerin günü kutlu olsun”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, “Hayatı yollar olan, her gün kilometrelerce yolu arşınlayan ve vatandaşları sevdiklerine güvenle ulaştıran şoför esnafımızın 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nü tüm kalbi duygularımla kutluyor, hayırlı ve bol kazanç diliyorum” dedi.

TŞOF Başkanı Apaydın, Dünya Şoförler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Tüm şoförlerin Dünya Şoförler Günü’nü kutlayan Apaydın mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şoförlerimiz gece gündüz demeden, ailesine ve sevdiklerine vakit ayıramadan her türlü zor şartlar altında direksiyon başına geçerek mesleğini ifa etmeye çalışıyor. İşe, okula giderken, taşınırken, seyahat ederken hatta rahatsızlandığımızda dahi bizi hiç düşünmeden hastaneye yetiştiren, kısacası hayatımızın her anında yanımızda olan şoför esnafımıza canımızı emanet ediyoruz. TŞOF olarak il ve ilçelerde kurulmuş 698 Oda başkanlığı, yaklaşık 1.5 milyon nakliyeci ve şoför esnafından oluşan üyemiz ile yurdumuzun en büyük, yaygın ve köklü mesleki teşekküllerinden birini icra ederek vatandaşlarımız için canını dişine takarak çalışan şoför esnafımızın haklarını koruyor, onlara sahip çıkıyoruz. Bu vesileyle hayatlarını yola adamış tüm emekçi kardeşlerimin bu özel gününü kutluyor, kazasız belasız bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum”.