TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İzmir’de Arabuluculuk Merkezi’ni açtı

İzmir’de arabuluculuk merkezleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOOB) Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu ve 24. Dönem TBMM Meclis Başkanı ve TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek’in katılımlarıyla açıldı.

İzmir Ticaret Odası Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi (İZTOTAM) ile Ege Bölgesi Sanayi Odası Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 24. Dönem TBMM Meclis Başkanı ve TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek’in katılımlarıyla açıldı. Açılışa İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk katıldı.

“Arabuluculuk müessesi hukuki bir müessesedir”

Yargıda davaların uzun sürdüğünü, arabuluculuk, tahkim ve uyuşmazlık müesseseleriyle anlaşmaların daha kısa sürede sonuçlanacağını söyleyen 24. Dönem TBMM Meclis Başkanı ve TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek, “İnsan varsa ihtilaf var, ihtilafsız hiçbir toplum yok. İhtilafların çözümü için de, kadim çözüm yolu yargıya gitmektir. Yargıya bugün bir giden pişman bir gitmeyen pişman. Çünkü davalar uzun sürüyor, bu tüm dünyada böyle Türk yargısına mahsus değil. Hukuki sıkıntıların sadece Türkiye’de olduğunu zannediyoruz hiç öyle değil. En başta G7 ülkeleri dahil olmak üzere hepsinde çok ciddi hukuki sıkıntılar, problemler var. Bunları yaşayarak, görerek söyleyen bir insanım. Temel yasaların tamamı değiştirildi. AB üyesi ülkeler dahil hepsinde en son yenilenmiş mevzuat Türkiye Cumhuriyeti mevzuatıdır, ne Fransa’nın ne Almanya’nın kanunları bizimki kadar yeni değil. Vatandaşın devletle olan ihtilafında kamu baş denetçiliği (Ombudsmanlık) diye bir müesseseyi kurduk. Önemli bir kısım, devletle vatandaşların ihtilafları orada çözülmeye çalışılıyor. Yeni alternatif çözüm, yargının dışında tahkimi getirdik. Hatta anayasada engel vardı, anayasal engeli de kaldırdık. Türkiye’nin yabancı sermayeye ihtiyacı var. Yabancılar Türkiye’ye geldiğinde evvela hukuk güvenliği istiyorlar. Bunun içinde tahkimin olup olmaması önemli engel teşkil ediyordu. Tahkim mevzuatımıza girdi. Yargıdaki ihtilafların bazen iki tarafı bazen bir tarafı iş dünyasının mensupları. İşçi iş veren ilişkilerinden, ticari davalara kadar. İhtilafları daha kısa sürede daha kestirme yoldan çözmek imkanı var. Büyük büyük adliyeler yapıyoruz beş senede adliyeler doluyor yeni ek binalar yapmaya çalışıyoruz, yeni mahkemeler kuruluyor bunların hepsinin bütçeye getirdiği önemli yükler var. Bu yolla Türkiye’de hukuku tesir etmekte zorluklarımız var. Bütün gelişmiş ülkelerin de kabul ettiği bu arabuluculuk yapısının altyapısı benimde içinde bulunduğum hükümetler döneminde daha sonraki arkadaşlarımızca benimsendi ve bugün bu noktaya geldik. Artık arabuluculuk müessesi hukuki bir müessesedir. Mahkemeden aldığını karar hangi neticeyi doğuruyorsa arabuluculuk sonucunda vardığını mutabakatta aynı sonucu doğuracaktır ve uzun sürmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“İstikbal köklerdedir, aynı zamanda göklerdedir”

Arabuluculuk düzeninin Türk Hukuk yapısına adapte olmasını memnuniyet verici olmasını söyleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "İstikbal köklerdedir, aynı zamanda göklerdedir. Bir ağaç kökü üzerine büyür. Mazisi çok derinlerde olan kendi örf ve adaleti olan kendi hukuk düzeni gelişmiş olan medeni bir milletiz. Onun geçmişteki bir uygulamasını tekrardan güncellenerek günümüz hayatına adapte edilmiş olması çok memnuniyet verici bir şey. Kavgaların, gürültülerin ya da anlaşmazlıkların böyle doğal yoldan jüri yöntemine benzer. Bazı hacmi küçük davaların kolaylıkla çözülüyor olması memnuniyet verici bir şey. Türk Hukuk yapısına yeni adapte olması memnuniyet verici. Türk iş dünyasına da tüm milletimize de hayırlı olsun diyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Bundan daha hayırlı bir iş olmaz”

Açılışta konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıkoğlu, “Cemil Çiçek’in Adalet Bakanlığı döneminde arabulucu, tahkim ve uyuşmazlık konularıyla ilgili çözümler noktasında, bizim süreçlerimizin kısaltılmasında büyük katkı sağladı, iş dünyası adına kendisine teşekkür ediyorum. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bu bizim iş dünyamızda anlaşmazlıkların çözümü noktasında müthiş bir şey. Toplumsal uzlaşmayı sağlamaya giden en önemli taraftır. İki taraf da helalleşerek işi bitiriyor. Bundan daha hayırlı bir iş olmaz. Toplumun arasındaki çatışmayı da bitirecek bir esastır” diye konuştu.

“İş dünyamızın ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı”

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, “Arabuluculuk, iş dünyamızın bu ihtiyaçlarını karşılamaya destek olabilecek bir yapı. Oda olarak bizler de üyelerimizin iş hayatlarında yaşadıkları hukuki sorunları, mahkemeye taşımadan çok daha kısa sürede çözüme ulaştırmalarına katkı sağlamak, ticari ilişkilerinde zaman ve itibar kayıplarına uğramalarının önüne geçmek amacıyla TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen, İzmir Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimiz İZTOTAM’ın kuruluşunu gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.