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THY, rotayı yeni hatlara çevirdi

- Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi:- "Yeni hatlar arayışındayız. Kanada'yla görüşüyoruz, yeni noktalar, yeni frekanslar araştırıyoruz. Afrika'da birkaç ülke var"- "2021'de şimdiye kadar 25 milyona yakın yolcu taşıdık. İnşallah bu yılı 35-40 (milyon) bandında bitirmeyi hedefliyoruz"- "Bu seneyi pozitif bir finansal sonuçla, yani karla tamamlayacağız gibi gözüküyor. Bu Türk Hava Yolları'nın çok hızlı toparlandığını gösteriyor"

Genel 01.12.2021, 11:02
THY, rotayı yeni hatlara çevirdi

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kanada ve Afrika'nın da içinde bulunduğu dünyanın farklı bölgelerinde yeni hat arayışında olduklarını belirterek, "2021'de şimdiye kadar 25 milyona yakın yolcu taşıdık. İnşallah bu yılı 35-40 (milyon) bandında bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Ekşi, THY'nin 3. çeyrek finansal sonuçları ve salgın dönemindeki yeni operasyonlarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İtalya tarafından İtalya Yıldız Şövalyesi Devlet Nişanı'na layık görülmesine değinen Ekşi, "İtalya, salgın zamanında oldukça zorluk çekmişti. O zor zamanlarında hem ihtiyaç duydukları medikal malzeme hem de buradaki yolcularının oraya ulaşması noktasında onları dünyanın dört bir tarafından İtalya'ya gönderdik. Dolayısıyla İtalyan dostlarımız da salgının en zor zamanlarında yaptığımız bu taşımaları bir iyilik olarak kabul ettiler ve Türk Hava Yolları'nı ödüllendirmek istediler." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ödülü 60 bin çalışanı adına aldığını belirten Ekşi, bu nişanın aynı zamanda Türk halkına verilen de bir ödül olduğunu söyledi.


- "Türk Hava Yolları çok hızlı toparlandı"


THY'nin finansal sonuçlarına değinen Ekşi, salgının yoğun hissedildiği 2020 yılında tüm hava yollarıyla beraber THY'nin de zarar ettiğini anımsattı.

THY'nin, hava yolları içerisinde en az zarar eden ve en başarılı operasyonları yapan hava yolu şirketi olduğuna dikkati çeken Ekşi, "2021 yılına gelince, biz 2020'de ettiğimiz zararı tam tersine kara döndürdük. Yaklaşık 800 milyon dolar civarında bir dönem karı açıkladık. Her şey beklediğimiz şekilde giderse bu seneyi pozitif bir finansal sonuçla, yani karla tamamlayacağız gibi gözüküyor. Bu Türk Hava Yolları'nın çok hızlı toparlandığını gösteriyor." dedi.

Bu yıl Avrupa'da en fazla günlük operasyon yapan hava yolu şirketinin de THY olduğunu aktaran Ekşi, "Biz pandeminin tüm zorluklarına rağmen fedakar çalışma arkadaşlarımızla, Türkiye'nin de sahip olduğu stratejik nokta itibarıyla çok hızlı toparladık, Allah'a şükürler olsun. İnşallah 2022'yi de çok daha hızlı bir toparlanmayla ve pandeminin problemlerini atlatacak şekilde geçireceğimizi ümit ediyoruz. Beklentimiz öyle... 'Türk Hava Yolları yüksekten uçuyor' diye söylüyoruz. Hakikaten Türkiye büyüyecek inşallah. Türk Hava Yolları da yüksekten uçmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.


- "30 yolcu uçağımızı kargo taşıyacak şekilde operasyona dahil ettik"


Bilal Ekşi, salgın döneminde yolcu uçaklarını kargo uçağı olarak kullanmaları konusuna da değindi.

Kargo operasyonuna yıllardır yatırım yaptıklarını ve sadece kargo taşıyan 25 uçağa sahip olduklarını bildiren Ekşi, şöyle devam etti:

"Ama onun yanında sivil havacılığımızın da verdiği izinle çok hızlı bir şekilde 30 yolcu uçağımızı kargo taşıyacak şekilde operasyona dahil ettik. O dönemde yolcu uçakları uçmadığı için ve dünyada da kargonun yaklaşık yüzde 50'si yolcu uçaklarının altında taşındığı için bir darboğaz oluşmuş oldu. Biz almış olduğumuz bu tedbirlerle çok hızlı bir şekilde bu ihtiyaca cevap verdik. Dünyanın dört bir tarafına, hiç uçmadığımız yerlere de kargo seferleri yapmaya başladık. İnsanlar, Türk Hava Yolları'nı dört gözle beklemeye başladılar. Hem kargo hem yolcu tarafında ilk defa bizimle beraber çalışan veya bize gelen insanlar oldu. Türk Hava Yolları zaten dünyada en çok bilinen ikinci hava yoluydu. Bu vesileyle belki dünyada en fazla bilinen ve en fazla aranan hava yolu haline geldi."


- "Şimdiye kadar 25 milyona yakın yolcu taşıdık"


THY’nin yolcu sayısında da artış yaşandığını kaydeden Ekşi, "2019 yılında 75-76 milyon yolcu taşımıştık. Aslında pandemi olmamış olsaydı nüfusumuzdan, yani 83-84 milyondan daha fazla yolcu taşımayı hedeflemiştik ama pandemide tüm dünya kapandı, yolcu sayısı çok aşağıya düştü. 2021'de şimdiye kadar 25 milyona yakın yolcu taşıdık, inşallah bu yılı 35-40 (milyon) bandında bitirmeyi hedefliyoruz." dedi.


- "Yeni hatlar konusunda fizibiliteler, incelemeler devam ediyor"


Bilal Ekşi, THY'nin yeni hatlar arayışında olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Amerika'ya büyük bir açılış yaptık. Niye? Çünkü Asya'da, Çin'de büyük bir kapanma var, Hindistan'da büyük bir kapanma var. Dolayısıyla Amerika'ya ilan ettiğimiz hatları açmaya başlayacağız, devam edeceğiz. Yeni hatlar arayışındayız. Kanada'yla görüşüyoruz, yeni noktalar, yeni frekanslar araştırıyoruz. Afrika'da birkaç ülke var. Mesela Güney Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı gelip bizimle görüştü. Bizim arkadaşlar oraya gittiler, bir ziyarette bulundular. Dolayısıyla Afrika'da da yeni noktalara uçmaya çalışıyoruz. Fizibiliteler, incelemeler devam ediyor. Dolayısıyla Türk Hava Yolları, Afrika'da her noktaya uçma amacında olan bir hava yolu. İnşallah bu incelemelerimiz bittiği zaman gerekli açıklamayı yapacağız."



#Bilal Ekşi #THY
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