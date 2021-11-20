TDV KAGEM-Kuveyt Türk Sanat Atölyeleri Sergisi kapılarını sanatseverlere açtı

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk, TDV KAGEM iş birliğiyle "TDV KAGEM - Kuveyt Türk Sanat Atölyeleri"nde eğitim gören öğrencilerin sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, TDV KAGEM-Kuveyt Türk Sanat Atölyeleri hocaları ve öğrencilerinin eserleri, İstanbul Milli Saraylar Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde 18-30 Kasım tarihlerinde ziyaretçilere ücretsiz olarak kapılarını açtı. Sergide hat, tezhip, minyatür, çini, ebru gibi geleneksel sanatların yanı sıra suluboya, karakalem ve kaligrafi eserleri de yer alıyor.

Kuveyt Türk'ün Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (KAGEM) ile hayata geçirdiği TDV KAGEM - Kuveyt Türk Sanat Atölyeleri’nde 2018 yılından bu yana hem geleneksel hem de modern sanat dallarında her yıl yaklaşık 200 katılımcıya eğitim veriliyor.

TDV KAGEM-Kuveyt Türk Sanat Atölyeleri, sanatın nesiller arasında kültürü aktaran bir köprü olduğu bilinciyle hareket ederek sanat atölyeleri düzenlerken, devlet korumasındaki çocuk ve gençlere yönelik sanat atölyeleriyle de sanatın iyileştirici ve rehabilite edici gücünü kullanıyor.

- 3 yıldır gençlere sanat eğitimleri veriyor

Açıklamaya göre, Kuveyt Türk, KAGEM ile İstanbul Beşiktaş Sinan Paşa Camii avlusundaki 12 odanın restorasyonunun ve tefrişinin yapılarak sanat atölyeleri olarak dizayn edilmesi projesini 2018 yılında hayata geçirdi.



Sinan Paşa Camii avlusunda bulunan TDV KAGEM-Kuveyt Türk Sanat Atölyeleri'nde 2018 yılından bu yana hat, tezhip, minyatür, çini, ebru gibi geleneksel sanatlarımız başta olmak üzere soyut resim, suluboya, kaligrafi ve musiki gibi birçok alanda eğitim veriliyor. Sanat atölyelerinde yetişkinlerin yanı sıra çocuk ve gençlere yönelik de kurslar düzenleniyor.