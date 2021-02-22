’TCG KEMALREİS’ Katanya Limanını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı, TCG KEMALREİS fırkateyninin Katanya Limanını ziyaret ettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG KEMALREİS fırkateyninin Katanya Limanı’nı ziyaret ettiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) unsuru olarak 19-21 Şubat tarihlerinde Dynamic Manta 2021 Tatbikatına katılan TCG KEMALREİS fırkateynimiz, tatbikat öncesinde Katanya Limanı’nı ziyaret etti" ifadeleri yer aldı.