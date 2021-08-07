Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Pakdemirli, 28 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında 209 orman yangınının kontrol altında olduğunu, 5 ilde 13 orman yangınının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Pakdemirli, 28 Temmuz - 5 Ağustos 2021 tarihli orman yangınları detay durumu listesini açıkladı. Çıkan yangınlardan 209 orman yangınının kontrol altına alındığını, 13 yangının kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Muğla’da 15 yangından 8’i, Isparta’da 3 yangından 1’i, Aydın’da 3 yangında 2’si, Karabük’te 2 yangından 1’i ve Burdur’da 1 yangından 1’i devam ediyor.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Orman Kahramanları’nın 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı” dedi.