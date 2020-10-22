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Tarihi Temenni Tepesinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor

TARİHİ TEMENNİ TEPESİNDE TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAKLARI DALGALANIYOR

Genel 22.10.2020, 09:39
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Tarihi Temenni Tepesinde Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün talimatıyla Ermenistan saldırıları karşısında Azerbaycan’a destek göstermek için ilçe merkezindeki tarihi Temenni Tepesi’ne yan yana dev Türk ve Azerbaycan bayrakları astı.

Ürgüp Belediyesi tarafından tarihi Temenni Tepesine Azerbaycan bayrağı asıldı. Kardeş ülke Azerbaycan adına asılan bayrak vatandaşlar tarafından beğenildi. Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Türkiye ve Azerbaycan iki devlet bir millettir. Azerbaycan yalnız değildir ve Karabağ Azerbaycan’dır." Azerbaycanlıların yanında olduklarını belirten Başkan Aktürk, Türk bayrağıyla birlikte Temenni Tepemize Azerbaycan bayrağını astık. "İki bayrak yan yana birbirine çok yakışıyor" dedi.

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