Tahıl sevkiyatı için Ukrayna’ya gidecek olan boş gemide denetim sona erdi

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinden oluşan heyetin, tahıl almak üzere Ukrayna’ya gidecek ‘Fulmar S’ isimli boş gemide yaptığı denetim sona erdi.

Tahıl Koridoru anlaşması gereği geçtiğimiz günlerde Ukrayna’dan gelen “Razoni” isimli yük gemisiyle başlayan tahıl sevkiyatı hız kazanmaya başladı.

Ukrayna’dan üç tahıl yüklü geminin daha yola çıktığının açıklanırken, Ukrayna’ya tahıl almak için yola çıkmak üzere Sarıyer açıklarında demirleyen "Fulmar S" isimli boş gemide sabah saatlerinde denetim gerçekleştirildi. Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna temsilcilerinden oluşan heyetin "Fulmar S" isimli boş gemide yaklaşık 1 buçuk saat süren denetimleri sona erdi. Temsilcilerden onay alınmasının ardından gemi, Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’na doğru hareket edecek.