SunExpress çalışanlarının aşılanma oranı yüzde 99’a ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansanın ortak kuruluşu SunExpress'te Aralık ayı itibarıyla en az 2 doz aşılı çalışan oranı yüzde 99’a ulaştı.

SunExpressten yapılan açıklamaya göre, yolcular ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için tüm önlemleri alan hava yolu şirketi, pandemi döneminde yolcuların, Türkiye’nin dört bir yanına erişimini sağladı.

Şirkette, Kovid-19 ile mücadelede alınan önlemler kapsamında, Aralık ayı itibarıyla en az 2 doz aşılı çalışan oranı yüzde 99’a ulaştı.

SunExpress'te son aşı tarihinden 3 ay geçmiş çalışanlar için hatırlatma dozu uygulamaları da hızla devam ediyor.

