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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dağdaki silahlı eleman sayısı 150’nin altına geldi. Eylem sayısı 2014’de 2 bin 814’tü, 2021 yılı sonu itibariyle 141’e düştü. Bunun çoğunluğu da sınır ötesinden taciz atışı şeklindedir" dedi.
Fenerbahçe: "Dün akşam D.G. Sivasspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan oyuncularımızın yapılan ilk değerlendirmelerinde; Serdar Aziz’in sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma, Filip Novak’ın sol uyluk arka üst adele tendonunda, tendon içi yır
Sultangazi’de karın tadını gençler çıkardı
Sultangazi kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu. Gençler kayıp karın tadını çıkardı.
Genel 23.01.2022, 12:43
Sultangazi kar yağışı renkli görüntülere sahne oldu. Gençler kayıp karın tadını çıkardı.
İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Sultangazi’yi beyaza bürüdü. Malkoçoğlu Mahallesi’nde kar yağışı nedeniyle kapanan ara sokaklar renkli görüntülere sahne oldu. Mahallede bulunan gençler kar üzerinde kayıp eğlendi.