Sokakları terk etmek için polis uyarısını beklediler

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’e kadar devam edecek tam kapanma dönemi başladı. İzmir’de tam kapanmanın başlamasıyla beraber vatandaşlar, polis ekiplerinin uyarısı sonrası sokakları ve meydanları terk etmeye başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma" dönemi saat 19.00 itibarı ile tüm yurtta başladı. Korona virüs ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı’nı da kapsayacak olan 17 günlük kısıtlama, 81 ilde olduğu gibi İzmir’de de saat 19.00 itibari ile hayata geçti.

Son ana kadar beklediler

Sokakları ve caddeleri terk etmek için son ana kadar bekleyen İzmirli vatandaşlar, polis ekiplerinin uyarısı sonrası harekete geçti. Kordon’da çimlere oturan vatandaşların bir kısmının, kısıtlama başlamasına rağmen nargile keyfi yapmaları da dikkat çekti. Kordon’daki vatandaşlar, motosikletli polis ekiplerinin uyarıları ve çabalarıyla sokakları terk edip evlerine dönmeye başladı. Öte yandan tam kapanma başlamasına rağmen Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde maske ve mesafe kurallarına riayet etmeden dolaşan vatandaşlar da yine polis ekiplerinin çalışmasıyla sokakları terk etti.

17 günlük tam zamanlı kısıtlamanın başlamasından bir süre sonra yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu alanlar yerini sessizliğe bırakmaya başladı. Tam kapanma 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00’da son bulacakken, sessizliğe bürünmeye başlayan cadde ve meydanlar havadan da görüntülendi.

Ekipler, 17 günlük ilk kısıtlamanın denetimlerini gerçekleştirmek için cadde ve sokaklara kuruldu.