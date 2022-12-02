Sivas Milletvekili Ekinci’nin acı günü

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci’nin geçtiğimiz gün vefat eden babası Ali Osman Ekinci, bugün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci’nin babası Ali Osman Ekinci (86) geçtiğimiz gün yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ekinci bugün cuma namazının ardından Ay Yıldız Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Grup Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Ekinci’nin çok sayıda seveni katıldı.