Sincap Alvin yeni yuvasında

Kocaeli’de sevimli halleriyle herkesin yüzünde tebessüm oluşturan Sincap Alvin, tedavisi için Ormanya Tabiat Parkı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesine bağlı olan Yuvacık’ta Enes ve Minel Kılıç çiftinin bulup sahiplendiği Sincap Alvin; çay içmesiyle, patates yemesiyle dikkat çekmiş ve yürek ısıtan görüntüler vermişti. Çiftin doğaya saldığı halde doğaya dönmeyip eve dönen sincabın yeni adresi Ormanya oldu. Sincap Alvin’in tedavi ve bakımının ardından yaşam alanı olan doğaya salınacağı öğrenildi.