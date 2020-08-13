Şehit Yarbay Hüseyin Avni Bey kabri başında anıldı
ÇANAKKALE’DE, 25 NİSAN 1915 GÜNÜ ARIBURNU CEPHESİNDE KARAYA ÇIKAN ANZAK BİRLİKLERİNİ 27. PİYADE ALAYI İLE BİRLİKTE KARŞILAYAN VE DURDURMAYI BAŞARAN, 57’NCİ PİYADE ALAYI’NIN ŞEHİT KOMUTANI YARBAY HÜSEYİN AVNİ BEY İÇİN ÖLÜMÜNÜN 105. YIL DÖNÜMÜNDE KABRİ BAŞINDA ANMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Çanakkale’de, 25 Nisan 1915 günü Arıburnu cephesinde karaya çıkan Anzak birliklerini 27. Piyade Alayı ile birlikte karşılayan ve durdurmayı başaran, 57’nci Piyade Alayı’nın şehit Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey için ölümünün 105. yıl dönümünde kabri başında anma töreni gerçekleştirildi.
Yarbay Mustafa Kemal Atatürk’ün 25 Nisan 1915 günü ‘Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ emrini verdiği 57’nci Piyade Alayı, muharebelerin sonuna kadar mevzisinde kahramanca mücadele verdi. Ramazan Bayramının ikinci günü olan 13 Ağustos 1915 günü 57’nci Alay karargahının yakınına düşen bir obüs mermisi ile hayatını kaybeden ve son sözleri ‘Aileme haber verin. Millet var olsun’ olan Şehit Alay Komutanı Hüseyin Avni Bey ve tüm şehitler için Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dualar okundu.
Anma etkinliği sonunda konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu büyük insanları unutmamak, unutturmamak ve hatıralarını yaşatmak en önemli vazifelerimizden. Onların bu topraklarda bıraktıkları emanetler hiçbir zaman solmayacak. Yarbay Hüseyin Avni ve bütün şehitlerimiz sayesinde biz bu topraklarda rahatça yaşayabiliyor ve burada bulunuyoruz. Vatan için nerede ihtiyaç duyulmuşsa oraya koşa koşa hiç düşünmeden gittiler ve en değerli varlıklarını, canlarını ortaya koymaktan hiç çekinmediler. Yarbay Hüseyin Avni Bey ile beraber kahraman 57. Alay şehitlerini ve tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum” dedi.
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