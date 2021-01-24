Şehit Emniyet Müdürü Okkan, onursal başkanlığını yaptığı Diyarbakırspor tarafından anıldı

Bölgesel Amatör Futbol Liginde mücadele eden Diyarbakırspor heyeti, onursal başkan şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ı ve silah arkadaşlarını vuruldukları yerde andı.

Bölgesel Amatör Futbol Liginde mücadele eden Diyarbakırspor, kulübün onursal başkanlığını yapan şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve silah arkadaşlarını düzenledikleri törenle andı. Kulüp Başkanı Siyabend Aydın, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar, Okkan’ın 24 Ocak 2001 tarihinde şehit edildiği Sezai Karakoç Bulvarında bulunan anıtına çiçek ve karanfil bırakıp kulüp formasını asarak dua etti.

Ali Gaffar Okkan’ın ebediyete kadar Diyarbakırsporluların gönlünde yaşayacağını belirten Kulüp Başkanı Aydın, "Diyarbakırspor’a büyük emek vermiş olan şehit müdürümüz ve arkadaşlarının ruhu şad olsun. Emanetleri olan Diyarbakırspor yine layık olduğu günlere dönecek" dedi.

Anma töreninde, Okkan’ın anıtının bulunduğu bölgeye ’Sen halksın yaşayacaksın’ yazılı pankart asıldı.